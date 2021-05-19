Спільна заява міністрів закордонних справ Люблінського трикутника - України, Литви та Польщі – присвячена 77-м роковинам депортації кримських татар з Криму

У цей скорботний день від імені України, Литовської Республіки та Республіки Польща ми висловлюємо найглибші співчуття кримськотатарському народу. Ми поділяємо ваш біль і вшановуємо пам’ять невинних жертв цього геноциду, вчиненого в 1944 році.

18 травня - одна з найтрагічніших дат минулого століття. Депортація десятків тисяч кримських татар сталінським режимом поставила цей народ на межу повного знищення. Багато депортованих померли, усім було заборонено повертатися на батьківщину - до Криму, усі також були піддані спробам насильницької асиміляції до "нового радянського суспільства". На щастя - вони вистояли.

Київ, Вільнюс та Варшава докладатимуть усіх зусиль для поширення історичних фактів та забезпечення їх належної міжнародної оцінки на сучасному етапі.

На жаль, через сім десятиліть після цього жахливого злочину наше покоління стало очевидцем повторення подій минулого.

Тимчасова окупація Криму Росією призвела до нових репресій проти кримськотатарського народу, який знову стикається з порушеннями прав людини, переслідуванням за переконання, релігію та незгоду з окупацією українського Криму, забороною Меджлісу кримськотатарського народу та різними іншими формами утисків та дискримінації. Ці дії Росії як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі, а тому вимагають адекватної реакції міжнародного співтовариства.

Найефективнішою відповіддю стане деокупація Кримського півострова. Уряди наших держав, разом із нашими партнерами, продовжуватимуть працювати над відновленням поваги до міжнародного права та суверенного контролю України над Кримом. Безперечно, нашим активом у цій боротьбі є солідарність з кримськими татарами та єдність усього світу довкола нашої спільної мети.

Саміт міжнародної Кримської платформи, який має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року, покликаний зіграти важливу роль у консолідації наших зусиль. Ми розраховуємо на розробку чіткого плану дій світової спільноти щодо наближення деокупації українського Криму та відновлення прав кримських татар.

Ми переконані, що наші спільні зусилля та міжнародна солідарність сприятимуть звільненню Криму від російської окупації, а також відновленню прав і свобод кримськотатарського народу в українському Криму.

Источник: kmu.gov.ua

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