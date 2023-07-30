Споживання м’яса за країнами та типами (МАПА)

М’ясо завжди є в меню в багатьох частинах світу, як ми можемо бачити, коли складаємо карту споживання м’яса по країнах.

Як країни відрізняються в тому, скільки і який вид м’яса вони їдять? На цій барвистій графіці наш творець theWORLDMAPS висвітлює найбільш споживаний вид м’яса в кожній країні світу, використовуючи дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ( FAO ).

Кожен колір позначає окрему категорію м’яса — яловичину, свинину, баранину, птицю, морепродукти чи інше — з річним споживанням на душу населення в кілограмах (кг).

Давайте заглибимося в дані.

Риба вважається м'ясом?

Оскільки м’ясо зазвичай визначається як м’ясо будь-якої тварини (основними компонентами якого є вода, жир і білок), це включає рибу та інші морепродукти.

Але те, чи вважається риба «м’ясом» чи ні, багато в чому залежить від культурних звичаїв і дієтичних уподобань, і протягом історії вони змінювалися. Деякі попередні визначення м’яса, наприклад, стосувалися лише ссавців.

У християнстві, наприклад, багато конфесій дозволяють їсти рибу в дні посту при утриманні від м'яса. Це було пов’язано як з відмінностями між м’ясом теплокровних наземних тварин і холоднокровних тварин (як риба), так і з-за важливості споживання риби в тих частинах Європи, де процвітало християнство.

Щоб врахувати обидві сторони суперечки, ми розглянемо споживання м’яса по країнах як з рибою та морепродуктами, так і без них.

Найбільш споживане м'ясо за країнами (включаючи морепродукти)

Лише поглянувши на карту нижче, можна побачити, що м’ясо птиці є найпопулярнішим м’ясом за вагою в 70 країнах, або близько 40% усієї бази даних.

Риба та морепродукти посідають друге місце серед споживаних м’ясних продуктів у 56 країнах, більшість із яких мають значну берегову лінію.

Найбільші у світі споживачі м'яса на душу населення? Гонконг , Ісландія та Макао мають найвище загальне споживання м’яса, понад 170 кг (370 фунтів) на душу населення.

У той час як США та Китай їдять найбільше курятини за абсолютними цифрами, країни посідають 7-е та 112-е місця відповідно за споживанням птиці на душу населення.

Кілька острівних держав — Сент-Вінсент і Гренадини , Тринідад і Тобаго , Самоа — разом із Ізраїлем з’їдають понад 60 кілограмів м’яса птиці (приблизно 15 великих птахів) на людину щороку.

У регіональному розрізі споживання м’яса птиці охоплює майже всю Америку, а також Велику Британію та колишні британські колонії Австралію та Південну Африку, а також Близький Схід.

Хто їсть найбільше свинини?

Незважаючи на те, що Гонконг їсть більше морепродуктів і птиці, Гонконг є лідером у світі за споживанням свинини на душу населення на рік із 55 кг (121 фунтом). Це майже еквівалентно середній кількості свинини, яку в роздрібній торгівлі збирають з однієї свині вагою 250 фунтів .

Польща та Іспанія , які також є провідними виробниками свинини, розташовані поруч із Гонконгом із подібними показниками споживання свинини. Дійсно, ми бачимо, що свинина є найбільш споживаним м’ясом у багатьох європейських країнах із місцевою історією свинини, а також у кількох країнах Африки, включаючи Буркіна-Фасо та одну країну Південно-Східної Азії, Тимор-Лешті .

Хто їсть найбільше риби та морепродуктів?

У центрі північної частини Атлантичного океану Ісландія їсть найбільше риби та морепродуктів у світі, приголомшливих 90 кг (майже 200 фунтів) на людину на рік. Це також дає Ісландії корону за найвище споживання будь-якого виду м’яса на душу населення.

За Ісландією знаходяться інші острівні країни та країни високого узбережжя, включаючи Мальдіви , Гонконг , Макао та Португалію . На регіональному рівні ми бачимо важливість морепродуктів у Східній та Південній Азії, на атлантичному узбережжі Африки та скандинавських країнах Європи.

Хто їсть найбільше яловичини?

46-мільйонне населення Аргентини з’їдає майже 47 кг (103 фунтів) бичачого м’яса на людину на рік, що є найбільшим показником для будь-якої країни в базі даних ООН.

Країна Південної Америки має багату кулінарну історію з яловичиною, оскільки велика рогата худоба, привезена іспанськими поселенцями, процвітала на трав’янистих рівнинах регіону. Велика рогата худоба настільки важлива на континенті, що гаучо — вершник, який займається роботою з великою рогатою худобою — є народним символом в Аргентині, Уругваї та деяких частинах Бразилії (яка посідає 5 місце за споживанням яловичини).

На карті споживання яловичини виділено країни Центральної Азії, включаючи Узбекистан , і країни Східної Африки, включаючи Ефіопію .

Хто їсть найбільше баранини та іншого м’яса?

Народ Монголії не має собі рівних у споживанні баранини та козлятини, споживаючи вражаючих 66 кілограмів (145 фунтів) на душу населення на рік. Цей ненажерливий апетит до м’яса глибоко вкорінений у їхній спадщині як нації вмілих пастухів.

Тим часом Папуа-Нова Гвінея очолює рейтинг споживання «іншого м’яса». Країна є найбільшим виробником м’яса дичини у світі, оскільки її переважно сільське та корінне населення покладається на полювання. Одне дослідження 2023 року показало, що у деяких селах країни в основному полювали на диких оленів і кабанів для отримання м’яса, хоча час від часу полювали та вживали в їжу сумчастих тварин, таких як бандикути, деревні кенгуру та кускуси.

Монголія також займає високе місце за споживанням іншого м’яса на душу населення, ймовірно, через традиційне споживання конини. Країна виробила трохи більше 100 000 тонн конини в 2020 році, шосту частину загального виробництва м'яса в країні того року.

Картування споживання м’яса по країнах, без морепродуктів

Що станеться зі звичками споживання м’яса в кожній країні, якщо ми вилучимо рибу та морепродукти з набору даних? Карта та рейтинги змінюються досить сильно.

Більшість синього кольору на карті замінено жовтим відтінком, що вказує на всесвітню популярність м’яса птиці як дешевого та ефективного джерела білка . Однак більшість країн Східної Азії, включаючи Китай , і такі європейські країни, як Франція та Швеція, споживають більше свинини.

Гонконг залишається на вершині, але США підскочують на три сходинки на друге місце з річним споживанням м’яса на душу населення 128 кг (282 фунти) без урахування морепродуктів.

Ісландія та Макао опустилися до топ-15, а Австралія, Монголія та Аргентина піднялися до першої п’ятірки. Інші країни, які віддають перевагу морепродуктам, впали набагато нижче, наприклад Японія , яка опустилася на 40 позицій у загальному рейтингу споживання після виключення риби.

Джерело: https://www.visualcapitalist.com/cp/mapped-meat-consumption-by-country-and-type/

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