“Сполучені Штати Америки допомагають Україні в розбудові Збройних Сил”

Про це заявила аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні полковник Бріттані Стюарт під час зустрічі літака з третьою партією додаткової безпекової допомоги від США

– Ми хочемо бачити Україну на шляху до НАТО, мирною та вільною країною, – додала аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні.

За її словами, це включає матеріально-технічну допомогу і тренінги від тактичного до стратегічного рівня.

Нагадаємо, що 22 жовтня до України прибула третя партія додаткової міжнародної безпекової допомоги на 60 млн доларів від Уряду Сполучених Штатів Америки для потреб Збройних Сил України, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо. Попередні дві партії вантажу було доставлено в Україну 10 та 18 жовтня.

Міжнародна безпекова допомога на 60 млн доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту Президента України Володимира Зеленського до США. Її надано додатково до раніше погодженої суми допомоги у 250 млн доларів.

Источник: gur.gov.ua

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