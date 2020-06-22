Сполучені Штати схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI

Держдепартамент США прийняв рішення схвалити продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Нагадаємо, уряд України звернувся з проханням купити до шістнадцяти патрульних катерів Mark VI з додатковим обладнанням й озброєнням орієнтовною загальною вартістю близько 600 мільйонів доларів.

«Ця продаж буде підтримувати цілі зовнішньої політики й цілі національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера», — йдеться у повідомленні.

Для остаточного рішення необхідно ще підтвердження від сенату США.

Також нагадаємо, що ВМС України сформували дивізіон на Азовському морі, очікується, що бойовий та чисельний склад дивізіону буде нарощуватися шляхом введення нових бойових одиниць.

Патрульні катери MK VI можуть мати різні конфігурації обладнання:

● десантно-штурмову

● протидиверсійну

● протимінну

Катери типу MK VI мають п’ять сидінь у рубці та додаткові тринадцять сидінь в основній частині надбудови для розміщення вісімнадцяти осіб. Конструкція сидінь дозволяє знижувати рівень удару.”

Як правило катери типу MK VI комплектуються двома командами по п’ять осіб, плюс 8 осіб з доглядової групи (усього 18 осіб). Команда з десяти осіб зазвичай складається з командира катера, двох рульових, двох механіків, двох операторів озброєння та двох стрільців.

На борту MK VI передбачений камбуз для приготування та зберігання їжі.

На катері передбачено спальні місця для шести осіб. Автономність катера залежить переважно від швидкості та запасів палива та води.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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