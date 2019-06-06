Споры вокруг Жукова. Почему они имеют политическую подоплеку?

Декоммунизация в Харькове стала одной из основных тем, которые обсуждала с волонтерами палатки "Все для победы", а также представителями нескольких общественных организаций Ирина Геращенко. Заместитель председателя Верховной Рады Украины прибыла с визитом накануне. Говорит - общалась с местной властью по поводу переименованию проспекта и ситуации с памятником Жукову, чтобы те урегулировали конфликты среди горожан.

Ирина Геращенко, заместитель главы Верховной Рады Украины:

Я висловила свою позицію, як заступник голови Верховної Ради України, що, безумовно, і центральна, і регіональна влада, і просто громадяни України, всі мають з повагою ставитися до закону. Прийнято закон про декомунізацію. Його треба виконувати. Очевидно, що місцева громада кожного міста, вона має право визначатися із назвами міст, і таке інше, але це право не має вступати у суперечність із законом про декомунізацію.

Волонтеры палатки "Все для победы", которая установлена на площади Свободы собрали уже более 5 тысяч подписей против переименования проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова. В мэрию отнесут их накануне очередной сессии горсовета, чтобы депутаты учли это, принимая важные решения.

Петиция с требованием изменить топонимическое название появилась на сайте горсовета в начале мая. Инициативу впоследствии решил поддержать и мэр города, о чем написал на своей странице в сети Фейсбук. Профильная комиссия горсовета согласовала возвращение имени Жукова на карту Харькова. Этот вопрос теперь должны рассмотреть депутаты на сессии.

Однако в городе до сих пор продолжаются споры относительно личности Жукова. 2 июня возле Дворца Спорта произошли столкновения, во время которых преставители нескольких общественных организаций снесли бюст маршалу. Мэр сразу заявил - памятник восстановят за счет одного из народных депутатов.

Правда, именно Кернес был одним из инициаторов декоммунизации города, еще задолго до появления соответствующего закона. В 2011 году он, несмотря на сопротивление коммунистов убрал с площади Конституции памятник в честь "Провозглашения советской власти в Украине". Вместо него там появилась Ника. А потом, в 2013 году действующий мэр Харькова настоял на том, чтобы была разобрана Аллея комсомольцев у Зеркальной струи.

Политологи, анализируя все эти факты подчеркивают, радикальные заявления мэра и его сторонников свидетельствуют об активизации определенного электората восточных и южных областей Украины перед парламентскими выборами, которые запланированы на июль. И, таким образом, говорят эксперты, по политическим вопросам, отвлекают внимание от других проблем: катастрофической изношенности теплосетей, долгов коммунальных предприятий, выделени крупных сумм на имиджевые проекты городской власти и споров о реконструкции такой визитки Харькова, как фонтан "Каскад".

Галина Куц, политолог:

Треба "червону тряпку" для бика кинути. Налаштувати: "оце вороги, а ви наші - йдіть до нас." Фактично ім'я Жукова, проспект Жукова, пам'ятник - це все використовується тільки для сегментації свого електорату. Для чого? Щоб не питали - а де гроші? Маючи бюджет в два рази більший не направляються гроші на тепломережі. Для того, що було автономне опалення.

По мнению политологов, ситуация в городе будет оставаться напряженной до момента проведения выборов. И окончательно спорные вопросы о переименовании проспекта и существовании монумента Жукова могут решиться в юридической плоскости уже после дня голосования.

Агентство Телевидения Новости