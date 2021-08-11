Спостережні ради в закладах охорони здоров’я

Чи функціонують вони на практиці і які переваги приносять закладам? Відповідне опитування відбудеться протягом липня – вересня 2021 року у понад 500 медичних закладів у 8 областях.

Представники більше як п’ятисот медичних закладів у 8 областях України (Львівська, Одеська, Донецька, Луганська, Харківська, Житомирська, Сумська, Херсонська) візьмуть участь в опитуванні щодо створення та діяльності спостережних рад. Опитування проводиться Благодійним фондом «Пацієнти України» в рамках реалізації проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

Ефективні спостережні ради – це інструмент корпоративного управління, який забезпечує закладам охорони здоров’я:

— ефективне стратегічне планування та розвиток закладу;

— сильний та професійний менеджмент;

— залучення до процесу розвитку закладу різних зацікавлених осіб – депутатів місцевих рад, представників медичних колективів, пацієнтських організацій, що в свою чергу сприятиме покращенню надання медичних послуг;

— незалежний фінансовий аудит та рекомендації щодо подальшого розвитку закладу.

За результатами опитування можна побачити: чи створюють заклади охорони здоров’я спостережені ради і чи користуються вони їх можливостями, хто входить до складу рад і як часто проходять їх засідання, як вони взаємодіють з адміністрацією та власниками медичних закладів, чи залучають представників громадськості до своєї роботи і, найважливіше, які переваги отримують заклади від запровадження практик корпоративного управління.

Опитування, що проводиться, опише існуючу практику роботи спостережних рад, а також з’ясує причини, що стоять на заваді впровадженню практик корпоративного управління в закладах охорони здоров’я в Україні.

Цього року проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» вже провів юридичний аналіз існуючих юридичних засад системи корпоративного управління в лікарнях в Україні та інших країн Європи та світу. В результаті синтезу результатів опитування та юридичного аналізу, буде розроблено ряд рекомендацій та практичних кроків для удосконалення такого інструменту як корпоративне управління у закладах охорони здоров’я.

Адже існування механізмів корпоративного управління забезпечує ефективне використання коштів, а також надає можливості додаткового залучення ресурсів для потреб закладу, що в свою чергу створить як комфортні умови для лікарів, так і гарантує якісні медичні послуги для пацієнтів. Крім цього, корпоративне управління сприяє захисту прав пацієнтів та медичних працівників, та забезпечує стратегічний розвиток закладів охорони здоров’я.

Національна служба здоров’я України підтримує проведення такого опитування і заохочує керівників медичних закладів сприяти проведенню інтерв’ю та оцінці практик корпоративного управління.

Источник: moz.gov.ua

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