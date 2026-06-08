Справа меморіального кладовища: суд вирішив, що НВМК не може користуватися своєю землею

Господарський суд Київської області постановив, що Національне військове меморіальне кладовище не може користуватися своєю землею, де вже поховали сотні полеглих військових.

Про це повідомили в громадській екологічній організації "Київський еколого-культурний центр".

"Це одне з найважливіших судових рішень у боротьбі за Мархалівський ліс (де розташований НВМК – ред.), адже саме право користування землею є основною правовою підставою для реалізації будь-якого будівельного проєкту", – написали в КЕКЦ.

У НВМК також відреагували на рішення, заявивши, що планують оскаржити рішення в апеляції, щойно зможуть ознайомитися з повним текстом рішення. Поки воно не набрало законної сили, а кладовище продовжує роботу у штатному режимі – поховання загиблих військових тривають.

Там також стверджують, що окремі активісти та організації "системно блокують будівництво та фунціонування" кладовища. Зокрема, були спроби перешкодити будівельним роботам та завадити проведенню поховань – інформацію про ці інциденти передали правоохоронцям.

"Пам'ять про героїв не може бути предметом блокувань, маніпуляцій чи спекуляцій. Національне військове меморіальне кладовище створене для гідного вшанування полеглих і продовжує виконувати цей обов'язок", – додали в НМВК.

У чому суть справи та чому останнє рішення суду важливе?

У громадській організації "Мархалівка. Підтримка", за позовом якої відкрили справу, розповіли "УП. Життя", що ліс є української частиною Смарагдової мережі Європи – сукупністю особливо цінних природних територій для збереження рідкісних видів флори, фауни та типів природних оселищ, які охороняються на європейському рівні.

Щоб побудувати там НВМК, у березні 2024 року Київська ОВА змінила цільове призначення земель з лісогосподарського на рекреаційне. Цим же документом місцева влада надала ділянки в постійне користування НВМК.

"Мархалівка. Підтримка" звернулася до суду, щоб оскаржити це розпорядження.

У березні 2024 року Київський окружний адміністративний суд погодився із ГО і визнав рішення КОВА протиправним. Такого ж висновку в серпні дійшов Шостий апеляційний адміністративний суд.

Оскільки рішення апеляційного суду набуває чинності з моменту проголошення, в громадській організації переконані, ніби НВМК втратило підставу використовувати землю ще 5 травня 2025 року.

Утім, відповідні зміни про статус земельної ділянки не внесли до державних реєстрів.

"Почався адміністративний тиск на державних реєстраторів. Вони боялися вносити зміни в реєстр. Один все ж скасував рішення, але через пару годин відмінив це нібито через технічну помилку.

Основна риторика НВМК на той час будувалася на тому, що в рішенні суду відсутній прямий припис про скасування реєстрації, а тому реєстратори не мають цього робити", – стверджують у "Мархалівка. Підтримка".

Поки НВМК звернулося до Верховного Суду, щоб переглянути рішення щодо розпорядження КОВА, громадська організація вчергове звернулася до суду з новим позовом, у якому вимагали:

● визнати відсутність у НВМК права користуватися земельною ділянкою;

● скасувати відповідне рішення державного реєстратора.

29 січня 2026 року Верховний Суд постановив, що землі природно-заповідного фонду не можна використовувати для кладовища. Тоді це рішення спричинило шквал критики з боку військових.

У Верховному Суді згодом пояснили: українське законодавство прямо забороняє змінювати цільове призначення земель природоохоронного фонду для таких потреб, а КОВА цю вимогу порушила.

При цьому в "Мархалівка. Підтримка" стверджують, що реєстратори досі відмовлялися змінювати інформацію про земельну ділянку НВМК у реєстрах, незважаючи на рішення останньої національної інстанції.

Зрештою, 5 червня суд ухвалив рішення за позовом активістів, постановивши, що НВМК не має права користуватися земельною ділянкою.

"Ми були впевнені, що переможемо, та все одно вдячні суду і судді, яка ухвалила це рішення, попри статус, вплив НВМК і його адмінресурсу", – заявили в громадській організації.

Активісти вважають, що після останнього рішення суду на території НВМК мають зупинити всі будівельні роботи та поховання.

"УП. Життя" звернулася по коментар до НВМК, але поки що відповіді не отримала.

Нагадаємо, у Міністерстві у справах ветеранів повідомили, що за перші пів року з відкриття НВМК там поховали 219 полеглих захисників, більшість з яких – невпізнані.

Раніше мешканці тамтешнього села нарікали, що цвинтар нібито спричинить забруднення ґрунтових вод і знищення лісу. Проте заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький заявив, що фахівці проводили геологічне дослідження ділянки та планували НВМК з урахуванням наявності грунтових вод та близькості населеного пункту.

Джерело: pravda.com.ua

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