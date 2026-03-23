російська влада готується до парламентських виборів 2026 року – перших для держдуми після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Партія «єдина росія», яку формально очолює дмитро медведєв, активно просувала ідею значного представництва учасників так званої сво у новому складі парламенту. Спочатку йшлося про амбітні плани: кремль розглядав можливість провести до 100–150 «ветеранів» (приблизно чверть від 450 мандатів).

Після того, як у 2024-му путін назвав учасників війни «справжньою елітою», «єдина росія» та кремль активно просували їх на депутатські місця різних рівнів. Але результати виявилися невтішними. На праймериз перед виборами в мосгордуму 2024 року всі 15 заявлених учасників «сво» програли. А ті, хто отримав мандати, опинилися в муніципальних органах, а не на серйозних рівнях. Ба більше, чимало регіональних «кураторів» хитрували: під виглядом «ветеранів» висували людей, відомих радше попередньою політикою чи бізнесом, ніж реальними «подвигами» на фронті.

Щодо виборів у 2026 році, то кремль фактично відмовився від масштабного експерименту. Від регіонів більше не вимагатимуть обов’язково висувати кандидатів-ветеранів. Тепер пріоритет – не героїчний бекграунд, а «повна лояльність і керованість». До учасників «сво» ставляться як до «одноразових депутатів», потрібних «у момент» і «в обмеженій кількості». Очікування знизилися до 70–80 мандатів максимум, і навіть у цю цифру багато хто не вірить.

Це означає одне: кремль не готовий віддавати «героям сво» реальну владу чи суттєві привілеї. Замість мандатів у держдумі – обіцянки, які вже зараз часто не виконуються. У деяких регіонах «свошникам» пропонують хіба що місце в кіоску на ринку. Повернувшись додому, вони стикаються з байдужістю, корупцією та економічним занепадом. Війна забрала здоров’я, а держава не готова платити за це ні морально, ні матеріально.

Після Другої світової війни переможена нацистська Німеччина змогла провести реформи, переродитися і стати однією з найуспішніших економік світу. Натомість срср, попри статус «переможця», залишився бідною та неефективною системою, яка зрештою розпалася. Сучасна росія успадкувала таку ж модель: авторитаризм, корупцію, залежність від сировини.

Війна за імперію не гарантує нічого, крім злиднів і зради для тих, хто воював. російським солдатам, які повертаються з фронту, варто пам’ятати: їхні досьє в кремлі – не для нагород, а для фільтрації та смітника. Райського життя не буде.

Джерело: szru.gov.ua

