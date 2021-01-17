«Спроса нет»: Гособлигации России обвалились рекордно за полгода

Рынок российского госдолга завершил первую неделю полноценных торгов на Московской бирже в новом году рекордным за полгода падением котировок.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, просел на 1,1% (максимальную величину с последней недели июня) и оказался в шаге от нового минимума за 8 месяцев, закрыв сессию пятницы на отметке 151,8 пункта.

6-летние ОФЗ 26207 подешевели на 1,02% за неделю и 0,42% в пятницу с ростом доходности до 5,75% годовых; 10-летние ОФЗ 26218 спикировали на 1,5% за неделю и 0,47% в последние торговый день, а их доходность обновила почти 3-месячный максимум — 6,21% годовых.

На продаже всю неделю были дилеры-нерезиденты, которые сбрасывают госбумаги в небольших объемах, отмечают в ИК «Локо-Инвест». При этом поддержки со стороны спроса практически нет.

«Динамика российских гособлигаций совпадает с движением цен на глобальном рынке», — указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

На ожиданиях, что новый план поддержки американской экономики размером 1,9 трлн долларов и раздует и без того рекордный дефицит бюджета, цены гособлигаций США идут вниз, а доходности 10-летних бондов прибавили 21 б.п.

В четверг успокоить рынок попытался глава ФРС Джером Пауэлл, заверивший, что не планирует в ближайшем будущем сворачивать политику нулевых ставок и скупки активов. Но тщетно: доходности 10-летних treasuries остались у максимальной с марта отметки 1,15%.

Вслед бумагами США локальные 10-летние гособлигации Мексики выросли в доходности на 11 б.п. (до 5,65% годовых), Индонезии — на 31 б.п. (до 6,17%), Бразилии — на 56 б.п. (до 7,47%), перечисляет Монастыршин.

Для российских бумаг тем временем нарастает специфический санкционный риск. «Участники рынка уверены, что новый политический расклад в США приведет к новым санкциям, вопрос лишь в их жесткости», — говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Самый черный сценарий — с запретом на владение ОФЗ или отключением от SWIFT — спровоцирует отток капитала на 70-100 млрд долларов и обвалит рубль на 10-15 рублей к доллару, прогнозирует Порывай.

Приступ слабости на рынке госдолга может стать проблемой для Минфина, которому в этом году нужно занять 3,7 трлн рублей, чтобы сбалансировать бюджет.

Первые аукционы 2021 года прошли депресссивно: Минфин продал ОФЗ на 31 млрд рублей — втрое меньше суммы, которая нужна, согласно плану по займам.

В прошлом году дефицит бюджета оплатили госбанки, скупавшие ОФЗ за счет рублевых резервов. Но весь профицит ликвидности размером 3,7 трлн рублей к началу 2021-го года был исчерпан.

«Планы правительства по дальнейшему наращиванию заимствований предполагают, что банки должны будут ограничить рост кредитов, или, что более вероятно, должны будут более активно использовать инструменты рефинансирования ЦБ», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Эти операции не являются запуском печатного станка и не несут инфляционных рисков, заверяла в ноябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По итогам прошлого года инфляции в России разогналась до 4,9%, а в январе достигла 5-процентной планки, что стало рекордом с 2017 года.

Источник: nigroll.com

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