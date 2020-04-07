Спрощено доступ громадян до інформації з державного реєстру обтяжень рухомого майна

Міністерство юстиції спростило доступ громадян до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Про це повідомив перший заступник Міністра юстиції України Євгеній Горовець.

«Відтепер при використанні даного сервісу користувачі можуть не витрачати час на авторизацію за допомогою КЕП», - заявив Євгеній Горовець.

Також він повідомив, що було зроблено перший крок до запровадження модуля моніторингу ризиків у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

«Сьогодні співробітники Міністерства юстиції України та його територіальних органів вже можуть отримувати інформацію щодо операцій, скасованих державними реєстраторами. Це дозволить оперативно виявляти незаконні маніпуляції в реєстрі, що порушують права власників, та вживати відповідних заходів до порушників», - зазначив перший заступник.

Він додав, що до травня цього року планується запровадити відстеження інформації про права власності, які проіснували менше доби та реєстрація яких має певні ознаки незаконності, а також забезпечити можливість реєстрації права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання.

Источник: minjust.gov.ua

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