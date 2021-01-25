Співпраця з НАТО: яке озброєння для ЗСУ закуплять через структури Альянсу

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України вже розмістив замовлення на придбання безпосередньо у виробників через «Агенцію НАТО з підтримки та постачання» зразків ОВТ визначеної номенклатури у межах державного оборонного замовлення, повідомляє «Арміяinform».

Зокрема 37 комплексів протидії безпілотним літальним апаратам ЕDМ4S-UА; 12 комплектів системи вимірювання дульної швидкості SL-520РЕF; 90 комплектів снайперської гвинтівки калібру 8,58×70 (7,62×51) мм Barrett; 2 підводних буксирувальники; 73 комплекти запасної парашутної системи АZ-95 серії 3; 73 комплекти тренувальної парашутної системи АD-95 серії 3; 4 комплекти системи порятунку парашутиста Towed Jumper Release System; 1 комплект радарної системи MFTR-2100/39; 1 машину розмінування (BOZENA-5) з навісним обладнанням; 1 машину розмінування (BOZENA-4) з навісним обладнанням.

Від фахівців Агенції НАТО найближчим часом очікують надання інформації щодо строків виконання угод. Попередню оплату всіх замовлених виробів здійснено. Також готують проєкти окремих договорів, які необхідно додатково узгодити із зацікавленими відомствами й міністерствами відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема на постачання 1 комплекту радарної системи MFTR-2100/39; 1 машини розмінування (BOZENA-5) з навісним обладнанням та 1 машини розмінування (BOZENA-4) з навісним обладнанням.

Окрім того, укладено зовнішньоекономічний контракт з виробником з Туреччини на постачання патронів для снайперської гвинтівки калібру 12,7×99 мм з бронебійно-запалювальною кулею і 12,7×108 мм холостих набоїв.

Система ліквідації мін BOZENA-5 є гусеничною дистанційно керованою машиною для ліквідації мін з передавальним пристроєм на відстань до 2000 метрів. Вона здійснює примусову детонацію або ліквідацію протипіхотних мін натискної чи натяжної дії, а також протитанкових мін з зарядом до 9 кг тринітротолуолу. Процес розмінування контролює оператор з броньованої кабіни з прямим полем огляду. До місця розмінування BOZENA-5 доставляється на транспортному причепі.

Машину сховано за металевим кожухом, а від ушкоджень під час детонації її захищає броньований щит, розміщений у передній частині, безпосередньо за ціповим пристроєм.

Источник: sprotyv.info

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