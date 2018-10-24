Співробітництво "Укроборонпрому" зі США: розширення співпраці для переозброєння України

ДК "Укроборонпром", у тісній взаємодії з Посольством України в США, продовжує активну роботу з розгортання військово-технічної співпраці зі США, з метою переозброєння України.

Нещодавно у Вашингтоні відбулися ряд зустрічей, які присвячені військовому співробітництву, допомозі з боку США у боротьбі з російською агресією, реформуванню військово-промислового комплексу та процесам інтеграції України до НАТО.

Зустрічі пройшли, зокрема, в Міністерстві оборони та Державному департаменті Сполучених Штатів. В них брали участь представники американських державних установ і відомств, аналітичних центрів і військових асоціацій, керівництво ДК "Укроборонпром" та Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий.

Головним завданням "Укроборонпрому", як підкреслив Генеральний директор Концерну Павло Букін, є розгортання співпраці зі США у напрямі високотехнологічної продукції, зокрема у сфері радіоелектронної та протиповітряної боротьби, розвідки, летального озброєння, а також допомоги в організації замкнутого циклу виробництва боєприпасів.

"Розпорядником програми Foreign Military Financing, а це 250 млн дол на цей рік, є Генеральний Штаб Збройних Сил України. І, наскільки я знаю, вони зараз формують перелік побажань до американської сторони – що саме має бути включено до нього. Там є і летальна зброя, там є і зброя протиповітряної оборони, і є різне обладнання для Збройних Сил, яке ми наразі потребуємо. Кожного року ми отримаємо від США допомогу у рамках рішень затверджених американським парламентом і ці процедури тривають вже не перший рік і вони кожного року пришвидшуються", – заявив Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін у інтерв’ю "Голосу Америки".

В цей же час розгортання співпраці України та США у оборонній сфері стало можливим завдяки впевненості американських партнерів у надійності нашої країни. Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Валерій Чалий.

"Ми виходимо на рівень стратегічного партнерства вперше за всі роки нашої взаємодії. І свідченням цього є зростаюча довіра до України, української армії. Я нагадаю, що з початку, коли велись дискусії про можливість постачання новітніх високотехнологічних озброєнь були побоювання, що ця зброя може потрапити до рук ворога, чи через корупцію може бути використана іншим чином, то зараз таких побоювань не має. І свідченням цього є поставка Javelin", – заявив Валерій Чалий.

В цей же час, видання Kyiv Post у своєму матеріалі стосовно розширення співпраці з США, цитує народного депутата України Андрія Левуса.

"Ми бачимо реальний прогрес і справжні зусилля нового керівництва "Укроборонпрому". Ми бачимо прозорість і готовність до діалогу, і ми бачимо, що структура, яка раніше була "державою всередині держави", стала більш відкритою", – повідомив Андрій Левус.

Нагадаємо, що у рамках міжнародної виставки "Зброя та Безпека", яка відбулась у Києві, пройшов семінар із розвитку оборонно-промислового комплексу України за участі представників НАТО, Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Міністерства оборони України, ДК "Укроборонпром" та Ліги оборонних підприємств України. Однією з його головних тем стало питання необхідності змін механізмів ціноутворення у рамках Державного оборонного замовлення, які є рудиментом часів СРСР та не відповідають умовам ринкової економіки і перешкоджають розвитку підприємств державної та приватної форм власності.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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