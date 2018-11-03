Среднестатистический мужчина в Ивановской области умрёт через восемь месяцев после выхода на пенсию

Ивановостат в преддверии Дня мужчин составил статистический портрет среднего жителя Ивановской области. По данным ведомства, средняя продолжительность жизни мужчин в регионе в 2017 году составляла 65,8 года.

При этом жители ивановских сёл и деревень живут дольше горожан – первые, в среднем, живут 66,9 года, а горожане – 65 с половиной лет.

Средний возраст ивановского мужчины – 36,6 года. На тысячу ивановцев в возрасте до 39 лет приходится 945 женщин. Гендерный баланс меняется с течением времени: на тысячу ивановцев старше 80 лет приходится уже 2,9 тысячи женщин.

Ранее в России приняли закон о повышении пенсионного возраста. К 2028 году возраст выхода мужчин на пенсию вырастет до 65 лет. Сейчас россияне выходят на пенсию в 60 лет. Для женщин возраст выхода на пенсию к 2034 году повысится с 55 до 60 лет.

Источник: breakingmad.me

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