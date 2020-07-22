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22.07.2020 16:19
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США даст $1 млн за информацию о двух украинских хакерах

США даст $1 млн за информацию о двух украинских хакерах

Государственный департамент США объявил о вознаграждении до $1 млн за информацию, которая приведет к арестам граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко за участие в транснациональной киберпреступности. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, обнародованном в среду.

"Киберпреступники не соблюдают и не уважают верховенства права ни в одной стране. Поскольку их криминальные возможности распространяются по всему миру, мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств для привлечения этих преступников к ответственности и защиты невинных граждан по всему миру", - отмечается в заявлении.

 

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