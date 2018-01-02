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США для нового санкционного списка собирают сведения о десятках тысяч россиян

США для нового санкционного списка собирают сведения о десятках тысяч россиян

Российские спецслужбы зафиксировали небывалую активность финансовой разведки США в странах Европы и ряде других государств. Связано это с тем, что в начале следующего года будет оглашен новый санкционный список.

Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, российские спецслужбы узнали, что последние месяцы страны Европы буквально забросали запросами из финансовой разведки США относительно россиян. «Речь идет о работниках госкомпаний, чиновниках, их близких и дальних родственниках и т. д. Всего о десятках тысяч россиян», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в ходе дальнейшей работы было установлено, что такая активность финразведки напрямую связана с расследованием ФБР и подготовкой Сенатом доклада о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США. Предполагается, что по итогам расследования будет оглашен новый список граждан России, в отношении которых вводятся санкции.

«У нас есть данные, что этот список будет беспрецедентно большим. Некоторые горячие головы в США предлагают ввести санкции чуть ли не в отношении более чем 50 тыс. граждан России», — отметил источник агентства.

Источник: rosbalt.ru

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