США дозволили JPMorgan обробляти платежі Россельхозбанку замість підключення до SWIFT

Про це пише Reuters. Доступ до платіжної системи SWIFT є однією з вимог Росії на переговорах про «зернову угоду».

(https://forbes.ua/news/ssha-dozvolili-jpmorgan-obroblyati-platezhi-rosselkhozbanku-zamist-pidklyuchennya-do-swift-reuters-26042023-13311)

За інформацією, Державний департамент США та Міністерство фінансів США звернулися до JPMorgan з проханням провести «дуже обмежену і суворо контрольовану» угоду щодо експорту сільськогосподарських матеріалів, яка відбулася цього місяця.

▶️ Ключові факти

● Раніше Кремль попереджав, що «зернову угоду» не буде продовжено після 18 травня, якщо Захід не усуне перешкод для експорту російського зерна та добрив, включаючи фінансування та страхування експорту.

● Російське джерело на умовах анонімності повідомило, що Управління з контролю за іноземними активами США дозволило JPMorgan провести транзакцію.

● «JPMorgan отримав дозвіл від OFAC на проведення оплати сільськогосподарських закупівель – але процес складний», – сказало джерело.

● Агентство не встановило, хто був експортером або пунктом призначення поставок.

● Маршрут через JPMorgan був запропонований як альтернатива підключенню Россельхозбанку до SWIFT, але він може бути припинений у будь-який час, зазначив інформатор. «Це не може замінити SWIFT», – додало джерело.

● Інше джерело, знайоме з цією угодою, повідомило, що Державний департамент США та Міністерство фінансів США звернулися до JPMorgan з проханням провести «дуже обмежену і суворо контрольовану» угоду щодо експорту сільськогосподарських матеріалів, яка відбулася цього місяця.

▶️ Контекст

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок, 25 квітня, заявив на брифінгу в ООН, що один банк «любʼязно погодився профінансувати одну операцію», на озвучивши його назву.

Сільгоспекспорт РФ не підпадає під санкції Заходу, запроваджені після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику та страхування є перешкодою для постачання.

Однією з ключових вимог Росії є повернення Россельхозбанку до банківської системи SWIFT. Інші вимоги включають доступ до портів, відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса, а також розблокування активів та рахунків російських компаній, які займаються експортом продуктів харчування та добрив.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш передав президенту Володимиру Путіну листа, у спробі врятувати чорноморську зернову угоду, в якій викладаються подальші дії, спрямовані на покращення, розширення ініціативи, заявив представник ООН. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що це питання розглядається.

У Женеві представник Росії заявив, що реального прогресу в усуненні перешкод немає, і що Россельхозбанк необхідно повторно підключити до SWIFT. «Нам потрібні не тільки разові рішення, нам потрібне системне рішення про перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT, щоб цей банк міг працювати», — заявив представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов.

Россельхозбанк був відключений від системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу у червні 2022 року.

Джерело: forbes.ua

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