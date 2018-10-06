США готовят ответ на грубое нарушение Россией договора о контроле над вооружениями, - Маттис

Министр обороны США Джим Маттис заявил, что "грубое нарушение" Россией соглашения о контроле над вооружениями "неприемлемо". По его словам, администрация Трампа рассматривает дипломатические и военные ответы.

Об этом сообщает издание The Hill.

«Не заблуждайтесь, сегодняшняя ситуация с Россией, которая вопиющим образом нарушила этот договор является неприемлемой. Мы обсуждали эту ситуацию во время министерской встречи наших союзников", - заявил министр обороны США на пресс-конференции на уровне министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Соединенные Штаты придерживаются своих обязательств по контролю над вооружениями, а Россия - нет, и сейчас Россия должна вернуться к соблюдению этих обязательств", - заявил Маттис.

Соглашение 1987 о ядерных силах среднего радиуса действия запрещает применение ядерных и обычных наземных баллистических и крылатых ракет диапазона от 500 до 5500 километров. Соглашение должно помочь с завершением холодной войны.

США обвиняют Россию в нарушении этого соглашения в 2014 году. США и НАТО утверждают, что российская система 9M729 нарушает это соглашение.

По словам посла США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, если Россия будет продолжать нарушать соглашение, администрация Трампа может "убрать" ( "take out") российские ракеты. После возмущенного ответа российского МИД на заявление Хатчисон, она объяснила, что "не имела ввиду превентивный удар по России".

Напомним, что Департамент юстиции США в четверг, 4 октября, объявил обвинения против семерых российских агентов, связанных с военной разведкой России.

Хакеры, как сообщается, пытались сломать американские и международные антидопинговые агентства, которые разоблачили употребление допинга российскими спортсменами и обосновали запрет на участие российских спортсменов в некоторых соревнованиях. Четырех агентов ГРУ также обвинили в совершении хакерских атак на организации, которые расследуют причастность России к использованию химического оружия, в частности в деле отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Трех агентов, имя которых упоминается в обвинении Департамента юстиции США, ранее обвиняли по обвинению во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Источник: voronz.in.ua

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