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США готовы разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания агрессии России

США готовы разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для сдерживания агрессии России

Пока Путин пугает мир мультфильмами очень низкого качества о гиперзвуковом оружие с немереным числом махов, американцы уже имеют в реальности то, чем грозился кремлевский главарь. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О Брайен. Соединенные Штаты будут готовы при необходимости пойти на развертывание гиперзвуковыx ракет средней и меньшей дальности в Европе для сдерживания России.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О Брайен, выступая в вашингтонском Гудзоновском институте, сообщают американские источники.

«Мы создаем гиперзвуковое оружие, мы создаем системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки... защитить наших союзников и сдерживать Китай. Мы развернем такие ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию», – сказал помощник президента США.

«Мы думаем, что, развернув эти вооружения, мы не только будем сдерживать нападение, но это также поставит нас в такую позицию, в которой мы сможем вести реальные переговоры по контролю над вооружениями в будущем,» – заявил помощник президента США.

«Точно так же, как в 1980-е мы развернули ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, чтобы Советский Союз сел за стол переговоров и согласился обсуждать "нулевой вариант", который предшествовал ДРСМД», – пояснил О Брайен.

По его словам, Россия и Соединенные Штаты продлят на год Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если смогут решить вопросы, связанные с мерами проверки.

«Мы предложили продлить Новый ДСНВ на год,» – заявил О Брайен. И одновременно обе стороны – Россия и Соединенные Штаты – согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года, чтобы посмотреть, даст ли это нам время, дабы договориться о новой, действительно замечательной долгосрочной сделке по контролю над вооружениями с россиянами.

«Считаю, что мы приближаемся к этому. Мы вырабатываем верификационную процедуру для этого периода продолжительностью в год. Если мы сможем решить вопросы верификации, то, считаю, что мы сможем прийти к сделке. Нам просто нужно будет посмотреть, насколько серьезно россияне относятся к контролю над вооружениями», – заявил О Брайен.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: война, США

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