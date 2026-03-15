США хочуть відкласти тристоронні переговори з Україною і рф

Володимир Зеленський заявив, що США домагалися перенесення чергового раунду тристоронніх переговорів щодо врегулювання конфлікту між Україною та росією, який триває вже чотири роки, пише Reuters.

Зеленський зазначив, що американська сторона повідомила про те, що її переговорникам не дозволено виїжджати зі США з огляду на обставини на Близькому Сході.

Він порівняв обговорення щодо наступного раунду переговорів із мильною оперою "через війну на Близькому Сході".

● "Американці заявили, що готові до зустрічі, але лише в Америці, оскільки війна та ситуація з безпекою не дозволяють їм виїжджати за межі США", – сказав президент України.

За його словами, українська делегація була готова зустрітися в Маямі або Вашингтоні, але росія відхилила цю пропозицію і запропонувала зустрітися в Туреччині або Швейцарії, що було відхилено США.

● "Ми відразу сказали, що готові до зустрічі наступного тижня, готуємося до зустрічі в Америці, у Швейцарії, у Туреччині і навіть, якщо вони не бояться, в Еміратах", – підкреслив Зеленський.

Зрештою, за його словами, проведення наступного раунду переговорів залежить від американської сторони. Переговорну делегацію Вашингтона очолюють спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

Білий дім не відразу відреагував на запит про коментар щодо висловлювань Зеленського.

З початку року Україна та росія провели два раунди переговорів за посередництва США в Об'єднаних Арабських Еміратах, а минулого місяця – ще один раунд у Женеві.

Головною суперечливою точкою залишається територія та вимога росії до України відмовитися від частин Донбасу, які не були захоплені московськими військами.

Джерело: espreso.tv

