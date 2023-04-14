США хотят использовать замороженные активы РФ для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины

Вашингтон обсуждает с союзниками возможность привлечения заблокированных 300 млрд долларов (271 млрд евро) Центробанка России.

Как сообщает "Укринформ", такое заявление сделала заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. "Мы работаем, в том числе, над тем, чтобы Россия заплатила за то, что она разрушила", – подчеркнула она.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26393

Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта в Украине, — газета Die Welt.

Эксперты Еврокомиссии считают, что с юридической точки зрения активы ЦБ РФ нельзя просто так передать Украине

Джерело: https://t.me/Ateobreaking/86002

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