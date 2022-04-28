США хотят изъять российские активы, а россию и путина ждёт трибунал

Палата представителей США приняла законопроект об изъятии связанных с РФ активов для помощи Украине.

Законопроект был поддержан 417 голосами против 8, что отразило желание обеих партий на Капитолийском холме, чтобы президент занял более агрессивную позицию в отношении россии.

Далее законопроект должны еще одобрить в Сенате США, потом его направят на подпись Джо Байдену.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала учредить международный трибунал против военно-политического руководства России

Ассамблея называет войну РФ против Украины «беспрецедентной атакой на мир, безопасность и международное право».

Всё-таки Гааге быть, потому что каждый диктатор всегда плохо заканчивает.

Источник: https://t.me/truexanewsua

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