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США и НАТО готовы к новым переговорам с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили дальнейшие шаги после проведения Совета Россия-НАТО 12 января.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Госдепа по результатам разговора.

"Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога" - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО заявили о единстве в вопросе преданности дипломатическому пути разрешения конфликта и призвали Россию предпринять немедленные действия для деэскалации агрессии против Украины.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Источник: eurointegration.com.ua

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