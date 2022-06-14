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США и союзники готовы предоставить Украине все необходимое вооружение для победы над РФ

США и союзники готовы предоставить Украине все необходимое вооружение для победы над РФ

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин

Во время визита Остина в Таиланд журналист спросил, не изменились ли цели США относительно войны в Украине и будут ли удовлетворены запросы по вооружению

"США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха... У нас также есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов наряду со многими другими вещами. Другие страны также их предоставили", - ответил Остин

Источник: https://t.me/hueviykharkov/64667

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