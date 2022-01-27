США и Великобритания могут ввести персональные санкции против Путина: заявление

Президент США Джо Байден планирует рассмотреть персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае нового вторжения в Украину. Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в материале The Guardian.

Байден сказал, что если Россия атакует, это будет «самое большое вторжение со времен Второй мировой войны» и оно «изменит мир». Президент заявил, что рассмотрит возможность введения прямых санкций против Путина в дополнение к целому ряду разрабатываемых мер.

«Да. Я бы рассмотрел это», – ответил Байден, когда его спросили о возможных санкциях против Путина.

Великобритания также намерена ввести новые санкции в отношении Российской Федерации в случае вторжения на территорию Украины. Эти санкции могут быть направлены против российского президента Владимира Путина.

Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс, сообщает агентство Reuters.

«Мы будем предлагать новый законопроект, чтобы ужесточить режим санкций, чтобы мы могли нацеливаться на большее количество компаний и частных лиц в России. Мы внесем это в ближайшие несколько дней», — сказала Трасс.

Журналисты спросили у нее, может ли Великобритания ввести санкции за вторжение в Украину лично против президента России Владимира Путина.

«Мы ничего не исключаем», — ответила министр.

Источник: sprotyv.info

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