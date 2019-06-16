Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:10
Просмотров: 99

США и Украина договорились усиливать давление на Россию

США и Украина договорились усиливать давление на Россию

Украина и США обсудили перспективу взаимодействия для обеспечения энергетической безопасности и усиления давления на Россию с целью скорейшего освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября 2019.

Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook по итогам встречи с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер.

«Обсуждены вопросы текущего состояния и дальнейшего развития перспектив сотрудничества безопасности между Украиной и США, по взаимодействию для обеспечения энергетической безопасности, а также ситуация в районе Азовского и Черного морей. Подчеркнута важность усиления давления на Россию с целью скорейшего освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября 2019», — говорится в сообщении.

В рамках встречи также отмечалась важность усиления безопасности поддержки Украины со стороны США и необходимость направления заметных политических сигналов, свидетельствующих о том, что Вашингтон остается рядом с Киевом на фоне продолжающейся российской агрессии.

Американская сторона заверила, что будет оказывать необходимую поддержку для того, чтобы Украина имела возможность защитить себя от внешней угрозы как на суше, так и на море.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, Украина

Читайте ещё:

Чоловік не платить аліменти: що робити
Сегодня 07:40    59
ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы
Сегодня 07:17    70
Старый знакомый: названо имя нового посла США в Украине
Сегодня 06:43    143
Зеркаль про повернення моряків: маємо план, як змусити РФ виконати рішення морського трибуналу ООН
Сегодня 06:32    83
Все ближе к войне. США официально обвинили Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе
15.06.2019 11:12    241
Безпілотник Spectator-М1 прийнято на озброєння збройних сил України
15.06.2019 11:00    165
Масове отруєння на Буковині: в дитячому таборі знайшли небезпечні бактерії
15.06.2019 10:36    121
Футбол: Україна піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА
15.06.2019 10:24    133
Армия США получила надежную защиту от электронного вмешательства РФ
15.06.2019 10:12    138
Завершено державні випробування ракети “Вільха-Р” (ВІДЕО)
15.06.2019 09:26    140
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 