США и Украина договорились усиливать давление на Россию

Украина и США обсудили перспективу взаимодействия для обеспечения энергетической безопасности и усиления давления на Россию с целью скорейшего освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября 2019.

Об этом сообщает Посольство Украины в США на своей странице в Facebook по итогам встречи с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер.

«Обсуждены вопросы текущего состояния и дальнейшего развития перспектив сотрудничества безопасности между Украиной и США, по взаимодействию для обеспечения энергетической безопасности, а также ситуация в районе Азовского и Черного морей. Подчеркнута важность усиления давления на Россию с целью скорейшего освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября 2019», — говорится в сообщении.

В рамках встречи также отмечалась важность усиления безопасности поддержки Украины со стороны США и необходимость направления заметных политических сигналов, свидетельствующих о том, что Вашингтон остается рядом с Киевом на фоне продолжающейся российской агрессии.

Американская сторона заверила, что будет оказывать необходимую поддержку для того, чтобы Украина имела возможность защитить себя от внешней угрозы как на суше, так и на море.

Источник: sprotyv.info

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