Сегодня 10:55
США майже повністю виключили Ізраїль із мирних переговорів з Іраном

Про це пише NYT з посиланням на ізраїльських чиновників.

Через це Ізраїлю доводиться збирати інформацію про переговори, користуючись зв’язками з іншими іноземними лідерами та дипломатами в регіоні, а також завдяки розвідці.

▪️Тегеран цього тижня передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею.

▪️Іран відреагував та пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.

