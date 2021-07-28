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США меняют характер военной миссии в Ираке: заявление Белого дома

США меняют характер военной миссии в Ираке: заявление Белого дома

Военные США в Ираке теперь будут уделять больше времени подготовке персонала и консультациям. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, сообщает Интерфакс-Украина.

«Настоящее заявление, которое будет сегодня, настоящая новость сегодня будет заключаться в изменении (характера – ред.) миссии, и число военных будет в перспективе определяться тем, что нужно для иной миссии», — сказала она на брифинге.

«Речь идет скорее о том, чтобы иметь больше возможностей с тренировками, консультированием, чем у нас были за последние несколько лет», — пояснила Псаки.

Она напомнила, что США и Ирак продолжают стратегический диалог, и если при его запуске американский контингент насчитывал 9 тыс. человек, то теперь его число составляет примерно 2,5 тыс.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ирак, США

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