США модернізують українські бази для можливості базування там кораблів НАТО

Сполучені Штати планують модернізацію українських військово-морських баз та судноремонтних об’єктів на Миколаївщині.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Це стане наступним етапом по взаємодії ВМС ЗС України зі США після завершення будівництва Морського операційного центру в Очакові.

США модернізують декілька українських військово-морських баз, щоб дати можливість НАТО та американським військовим кораблям діяти поблизу від контрольованого Росією Криму.

“Військово-морські бази, операційні центри та судноремонті об’єкти в Очакові та Миколаєві, на відстані менше 100 миль від Криму, дають можливість НАТО й Військово-морським силам ЗС України проводити навчання та координувати діяльність”, – йдеться у повідомленні.

Більшість зусиль наразі прикладається в районі Очакова, в якому впродовж останніх кількох років працювали будівельні бригади Військово-морського флоту США.

Як повідомив лейтенант Спенсер Бул (англ. Spencer Bull), офіцер підрозділу підводного будівництва, робота в Очакові буде тривати до серпня.

“Мета полягає в тому, щоб мати можливість використовувати його для американських і союзницьких навчань”, – сказав він

Також він додав, що його команда дайверів буде працювати над посиленням існуючих пірсів, складати карту морського дна, щоб переконатися, що великі кораблі зможуть швартуватися там, та обговорювати місце для запланованого плавучого доку.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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