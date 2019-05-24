Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 38

США могут направить на Ближний Восток еще 10 тысяч военных

США могут направить на Ближний Восток еще 10 тысяч военных

Министерство обороны США изучает возможность направить на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что этот шаг направлен на укрепление безопасности в регионе и не является ответом на новые угрозы со стороны Ирана.

Окончательное решение пока не принято, подчеркивают официальные лица. Кроме того, в Пентагоне обсуждают возможность отправить в регион зенитно-ракетные комплексы Patriot и дополнительные корабли.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней в защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США.

Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. Они направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.

В мае Вашингтон направил в регион Центрального командования ВС США авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а позже - десантно-вертолетный корабль "Арлингтон" и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, США

Читайте ещё:

ГИБИРДНАЯ ВОЙНА. Конгресс США выделит 280 млрд. долларов на борьбу с гибридной агрессией России
Сегодня 09:14    56
Истребители США перехватили возле Аляски 6 военных самолетов РФ
Сегодня 06:05    200
Санкции США ударили по С-300, С-400 и “Панцирям”
23.05.2019 10:34    191
Контрбатарейные плоды военно-технического сотрудничества США и Украины
23.05.2019 07:03    150
В Міноборони України обговорили питання українсько-американського співробітництва та напрямки розвитку двосторонньої співпраці
22.05.2019 10:34    110
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Кремль использует стратегию создания Панафриканского государства на территории США
22.05.2019 09:38    180
Министр энергетики США объявил о планах ввести санкции против Северного потока-2
22.05.2019 09:17    104
В ОРЛО «третья сила» уничтожила 21 единицу техники оккупантов
22.05.2019 06:08    616
SPACEX подала в суд на правительство США
21.05.2019 07:10    170
Саудовская Аравия заявила, что «не хочет войны» и пригрозила Ирану ответным ударом
20.05.2019 08:08    135
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 