США могут направить на Ближний Восток еще 10 тысяч военных
Министерство обороны США изучает возможность направить на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает DW.
Сообщается, что этот шаг направлен на укрепление безопасности в регионе и не является ответом на новые угрозы со стороны Ирана.
Окончательное решение пока не принято, подчеркивают официальные лица. Кроме того, в Пентагоне обсуждают возможность отправить в регион зенитно-ракетные комплексы Patriot и дополнительные корабли.
Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней в защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций США.
Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. Они направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.
В мае Вашингтон направил в регион Центрального командования ВС США авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а позже - десантно-вертолетный корабль "Арлингтон" и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана.
Источник: prm.ua