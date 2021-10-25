США могут выпустить монету номиналом в триллион долларов?

США в очередной раз оказались перед срочной необходимостью повысить потолок государственного долга, и если бы конфликты между демократами и республиканцами помешали провести закон до 18 октября, то администрация просрочила бы платежи, оказалась неплатежеспособной и потеряла возможность занимать средства.

Этого не случилось: президент США Джо Байден подписал 15 октября закон, повышающий потолок госдолга на 480 млрд долларов. Но вот что интересно: оказывается, законодательство США предусматривает решение такой проблемы, как и выход из подобного кризиса! Закон позволяет администрации США выпустить монету номиналом в триллион долларов, чтобы погасить хотя бы часть долгов в ближайшее время.

Столь оригинальная идея впервые возникла еще в 2011 году в виде комментария в блоге «Прагматический капитализм», когда в конгрессе сложилась аналогичная ситуация: две партии не могли прийти к согласию по вопросу повышения потолка госдолга. В этом месяце кризис вновь привлек внимание к этой идее.

Главный вопрос тут – как правительство может производить деньги. Принято считать, что производство денег является компетенцией финансовой системы (посредством кредитования) и Центробанков (посредством «количественного смягчения» – QE, сочетания скупки финансовых активов, например государственных облигаций, с денежной эмиссией и повышением объемов банковских резервов). Но в американском законодательстве есть лазейка.

Во время президентства Клинтона казначейству США была предоставлена ​​возможность выпускать платиновые монеты любого номинала, независимо от стоимости металла. Это, конечно, придумано в первую очередь для нумизматов. При этом, оказывается, данный закон может быть применен и в других целях, о которых даже не задумывались принимавшие его конгрессмены: например, для выпуска платиновой монеты в триллион долларов с целью погашения части долга государства.

Реакция многих экспертов на такую идею – негативная. Они говорят, что это приведет к гиперинфляции, однако в их аргументе нет логики. Когда минфин печатает (или чеканит) фиатные (то есть не обеспеченные) деньги, это может вызвать инфляцию. Данное предположение базируется на том, что ВВП остается без изменений, а масса наличных денег на рынке увеличивается – соответственно, дензнаки без реального покрытия будут обесцениваться. Но монета в триллион долларов не приведет к инфляции, потому что она не увеличивает денежную массу на рынке и не приведет к новым расходам правительства. То есть это не эмиссия дензнаков. Монета будет служить лишь гарантом выплат по долгам, которые уже существуют. По расходам, которые были утверждены конгрессом и правительством в прошлом. Правительство воспользуется монетой в триллион долларов только с одной целью – снизить темпы роста госдолга. Администрация не будет тратить больше денег, чем она тратит сегодня, но будет работать в соответствии со своим инвестиционным планом и оперировать теми же суммами, которые намеревалась инвестировать.

Единственное отличие будет заключаться в том, что часть расходов на погашение части государственного долга не придется финансировать за счет другого кредита, по которому будут нарастать еще большие проценты. Эти долги будут сбалансированы монетой в триллион долларов. Предлагается выпустить такую монету и передать ее на хранение в Центробанк – Федеральную резервную систему – в качестве государственного депозита, который будет служить гарантией постепенного погашения долга в будущем.

Одним из сторонников выпуска монеты в триллион долларов является известный экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, который заявил, что это было бы прекрасным выходом из запутанного лабиринта отношений между демократами и республиканцами. «Это бухгалтерский трюк, который просто позволит министерству финансов обойти шантажистов из Республиканской партии», – сказал Кругман по этому поводу.

Белый дом в настоящее время отвергает эту идею. Есть опасения, что такая монета может вызвать законодательный коллапс, а также столь глубокий кризис доверия между двумя партиями, что из него потом невозможно будет найти выход. Но ведь и закон Байдена о повышении потолка госдолга – лишь временный, чтобы избежать дефолта. Он действует до 3 декабря 2021 года. Так что идею чеканки монеты номиналом в триллион еще рано сбрасывать со счетов.

Источник: nigroll.com

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