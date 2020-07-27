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США можуть надати більшу вогневу потужність українськім катерам

США можуть надати більшу вогневу потужність українськім катерам

США активно розглядають можливість озброєння катерів Mark VI ще більшою вогневою потужністю — ракетами, здатними вражати ворожі військові кораблі, повідомили представники американського оборонного відомства. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

«Ми зацікавлені в тому, щоб озброїти їх патрульні катери ракетами», – сказав представник міністерства оборони США.

Представник оборонного відомства США підкреслив, що посилення озброєнь флоту України вважається особливо важливим з огляду на напруженість у відносинах України з Росією на Чорному та Азовському морі.

«Ракети не призначені для провокацій, вони просто призначені для оборони, щоб ці кораблі могли захистити себе в разі, якщо щось на кшталт інциденту в Керченській протоці повториться», – відзначив представник оборонного відомства США.

Офіційний представник Міноборони США розповів CNN, що Київ перебуває в процесі придбання ще трьох катерів берегової охорони класу Island.

Як раніше повідомляла група ІС, разом із катерами Україна отримає 32 дистанційно керовані артилерійські установки MSI Seahawk A2 з 30-мм автоматичними гарматами Mk 44 Bushmaster II, 20 електронно-оптичних систем FLIR, 16 інфразвукових випромінювачів LRAD, 16 систем державного розпізнавання, а також засоби зв’язку, запчастини та різне супутнє обладнання.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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