США назвали военные учения в Украине подготовкой к возможной войне с Россией

Участие США в военных маневрах «Чистое небо – 2018» (Clear Sky - 2018) в Украине является подготовкой к возможной войне с Россией, заявил генерал-майор авиации Нацгвардии США в Калифорнии Клей Гаррисон в интервью TODAY.

По его словам, совместные с Украиной, Польшей и Румынией учения имеют отношение к плану главы Пентагона Джеймса Мэттиса по подготовке к возможному военному конфликту и направлены на тренировку противодействия американских военных авиации России и ВВС Китая, так как Украина располагает истребителями данного образца.

«Мы готовимся к противодействию равным по силе противникам — России и Китаю. На вооружении Украины стоят модели самолетов, которые аналогичны российским и китайским машинам», — цитирует высокопоставленного военного российская пресса.

11 октября сообщалось, что в Украину, на фоне сообщений о предоставлении Сирии российской стороной ЗРК С-300, прибыли 18 истребителей F-15C Eagle и «израильские» пилоты. Предположительно, они испытали возможности комплексов, стоящих на вооружении Украины, с помощью американских самолетов.

Напомним, что 8 октября, в двух украинских областях стартовали военные учения для авиации Украины «Чистое небо - 2018». В учениях задействованы военные самолеты НАТО.

Маневры продолжатся до 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей. Более 350 украинских военных задействованы в командных учениях с бойцами НАТО и других стран.

Запланировано более 300 самолетовылетов и более десяти десантирований личного состава и грузов парашютным способом.

Вылеты совершаются на боевых самолетах F-15C/D, С-130, КС-135, МQ-9, кроме того, задействованы и украинские модели МиГ-29, Су-27, Су-24, Ан-26.

Особое внимание на учениях уделяется кибератакам и защите от них.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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