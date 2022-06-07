США не смягчат санкции против рф даже в случае возобновления экспорта зерна из Украины

ООН пытается «заключить сделку» с россией, чтобы позволить Украине возобновить экспорт морем.

Однако представители администрации Байдена скептически относятся к тому, что рф действует добросовестно.

Взаимосвязь снятия санкций с экспортом зерна нарушает и без того «хрупкий» переговорный процесс, считает представитель АП США.

Предыстория:

● Кремль планирует связать снятие санкций с открытием портов Украины для экспорта зерна на мировые рынки.

● Одновременно в Кремле утверждают, что они не препятствуют экспорту зерна из Украины, а судоходство невозможно из-за мин.

Ранее путин утверждал, что трудности с поставками продовольствия стали следствием «ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций».

● По его словам, самый простой способ вывести зерно из Украины — через беларусь, но для этого нужно снять санкции с россии.

Почему разблокировка портов так важна?

Блокада перевернула глобальные торговые пути, угрожая финансово задушить Украину и усугубить кризис голода во всем мире.

Politico со ссылкой на источник в американской администрации

Источник: https://t.me/vekha/40966

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