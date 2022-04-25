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США объявили о новой военной помощи Украине: детали визита в Киев Блинкена и Остина

США объявили о новой военной помощи Украине: детали визита в Киев Блинкена и Остина

Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в Киев в воскресенье госсекретаря США и главы Пентагона. Об этом сообщают западные агентства со ссылкой на источники, в частности Associated Press, пишет «Guildhall».

Во время визита в Киев 24 апреля госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин объявили об иностранном военном финансировании для Украины и 15 стран-союзников и партнеров на сумму 713 миллионов долларов. Для Киева при этом предусмотрено около 322 миллионов долларов.

Остальные средства будут разделены между членами НАТО и другими странами, которые обеспечивали Украину важными военными поставками с начала войны с Россией, заявили чиновники.

Такое финансирование отличается от предыдущей военной помощи США Украине. Это не пожертвование запасов Министерства обороны США, а наличные деньги, которые страны могут использовать для приобретения поставок, которые им могут понадобиться.

По словам чиновников, новые деньги вместе с продажей боеприпасов, произведенных не в США совместимых с оружием советских времен на 165 миллионов долларов, увеличивают общую сумму американской военной помощи Украине до 3,7 миллиарда долларов с момента вторжения.

Находясь в Киеве, Блинкен и Остин встретились с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским на расширенной, примерно 90-минутной двусторонней встрече, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепа.

Визит был закрыт и проходил без освещения прессы из соображений безопасности.

Источник: sprotyv.info

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