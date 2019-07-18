США обучают страны Балтии и Восточной Европы войне с Россией

Недавно завершились масштабные военные учения, на которых подразделения армейских «зелёных беретов» США и военно-морских «котиков» отрабатывали выполнение задач «по оказанию помощи местным силам сопротивления» в Восточной Европе и Прибалтике на тот случай, если им придётся противостоять «зелёным человечкам», сообщает The News York Times.

Речь идет о подразделениях российского спецназа в форме без знаков различия, которые в 2014 году захватили Крым, говорится в статье.

«Тренировки по выполнению секретных задач за линией фронта и прочие действия 1400 коммандос из США и стран-союзниц по борьбе с меняющимися российскими угрозами наглядно показывают глубокие противоречия, существующие в администрации Трампа: если президент обхаживает Москву, то большая часть его правительства видит в России всё более опасного врага», — подчёркивает издание.

Согласно пересмотренной американской стратегии противодействия усиливающимся угрозам со стороны России, сейчас американский спецназ действует сообща с партнёрами на восточном фланге Европы, чтобы предотвратить гибридную войну, поясняется в статье.

По словам командования НАТО, эта стратегия включает целый комплекс мероприятий, в том числе намеренное введение противника в заблуждение, кибератаки и информационную войну.

Эти угрозы чем-то напоминают времена холодной войны, однако борьба пока ведётся не с помощью оружия в виде бомб и снарядов, а на цифровом фронте, отмечает издание.

«Это возвращение в будущее. Войска специального назначения вынуждены работать на переднем крае, противодействуя российской агрессии», — пояснил в интервью The News York Times генерал Ричард Кларк, возглавляющий в Пентагоне командование специальных операций.

На учебном полигоне в нескольких километрах от штаба венгерского спецназа, а также на базах в Болгарии и Румынии коммандос проводили подготовку в рамках сценариев, согласно которым русские в результате кибератаки выводят из строя современную технику НАТО, управляемую по космической связи, и средства нанесения высокоточных ударов.

«Мы возвращаемся к компасу и карте. Только это, и ничего другого. Старая школа. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», — пояснил в интервью The News York Times бригадный генерал Тамаш Шандор, командующий венгерскими силами специального назначения.

Небольшие группы коммандос из десяти стран в ходе учений отрабатывали задачи по скрытному ведению разведки, скрытному приближению к целям и передаче информации местным войскам, а также учились в ночное время переходить линию фронта и незаметно захватывать языка. Их командиры оттачивали навыки организации быстрого и скрытного взаимодействия спецназовцев из разных стран.

Например, в ходе недавнего учебного занятия два десятка венгерских спецназовцев с винтовками М4 и противогазами при поддержке вертолётов провели на рассвете захват заброшенного здания, где «предположительно скрывались пророссийские венгерские сепаратисты, делавшие грязную бомбу из хлора и других опасных химических веществ». Спецназовцы ворвались в здание, успешно захватили «материалы для изготовления бомбы» и «руководителей террористов», пишет The News York Times.

Эти недавние двухнедельные совместные учения на территории Венгрии, Болгарии и Румынии позволили увидеть, как проводятся секретные операции в «серой зоне», говорится в статье:

«Это ещё не открытый конфликт. Но они всегда могут спровоцировать именно то, чего стараются избежать обе стороны: настоящую войну».

Однако из-за «неожиданного стечения геополитических обстоятельств» американские и венгерские офицеры стараются избегать дискуссий о внутренней политике своих стран, равно как и вопросов о тесных связях венгерского руководства с Москвой, стараясь «тщательно подбирать слова» при обсуждении противоречий, констатирует автор.

«Отношения между военными на самом деле устойчивы к потрясениям на политической сцене», — подчеркнул венгерский генерал Шандор в интервью The News York Times.

«Мы слышим эту фоновую музыку, но мы к ней не прислушиваемся», — заверил капитан первого ранга Марк Шейфер из отряда морских котиков, который руководит учениями в Венгрии, а также в соседней Румынии и Болгарии. «Будучи командиром боевой части, я сосредоточился на наших совместных боевых возможностях. Это моя задача», — добавил он.

Эти учения спецназа проходили одновременно с одними из самых крупных военных манёвров под руководством США в Европе при участии тысяч американских и европейских военнослужащих и примерно 50 кораблей, которые приняли участие в имитации наступления на балтийском побережье недалеко от России, отмечает издание.

При этом американские коммандос готовятся противостоять России не только в Восточной Европе и Прибалтике: шведский и норвежский спецназ подсказывает им, какое нужно снаряжение, чтобы можно было не просто выжить в условиях Арктики, где постоянно усиливается соперничество, но и эффективно действовать, совершенствуя тактические приёмы.

Об этом рассказал в интервью The News York Times генерал-майор ВВС Кирк Смит, командующий американскими силами специального назначения в Европе численностью несколько тысяч человек. «Это будет очень длительная и упорная кампания. Они пытаются прорваться там, где есть слабые места. Наша задача — распознать эти слабые места и оказать противодействие таким попыткам, срывая их», — пояснил генерал Смит, комментируя задачу спецназа «противодействовать усилиям русских».

На этом фронте борьбы Соединённым Штатам и их союзникам мешает ещё одно препятствие, ставящее их в невыгодное положение, говорится в статье:

«Авторитарным державам, к которым относится Россия, легче вести гибридные конфликты, в основе которых лежит обман и дезинформация». По словам американских представителей, в преддверии выборов в Украине в этом году пророссийские социальные сети уже дважды проводили дезинформационные кампании против американского спецназа и обычных войск, пытаясь посеять недоверие между Вашингтоном и Киевом.

Современные военные берут с собой на поле боя сотовые телефоны, и признаком новых опасностей в эпоху интернета служит надпись на чехле смартфона: «Если найдёте меня мёртвым, удалите мою историю в браузере», — заключает The News York Times.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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