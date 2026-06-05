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США офіційно спростували повідомлення російської пропаганди про нібито «повернення» американської делегації на петербурзький міжнародний економічний форум

США офіційно спростували повідомлення російської пропаганди про нібито «повернення» американської делегації на петербурзький міжнародний економічний форум

Напередодні форуму російська пропаганда активно поширювала тезу, нібито цьогорічний пмеф став «дипломатичним проривом». Мовляв, після восьмирічної перерви на захід прибула офіційна делегація Сполучених Штатів. Цей наратив був ключовим іміджевим тригером, покликаним створити враження «нормалізації» відносин між США та рф і послаблення міжнародної ізоляції кремля.

✅ Під час слухань у Конгресі Державний секретар США Марко Рубіо чітко заявив (https://www.appropriations.senate.gov/hearings/a-review-of-the-presidents-fiscal-year-2027-budget-request-for-the-department-of-state), що Сполучені Штати не направляли жодної офіційної делегації до санкт-петербурга для участі у форумі. Жоден із присутніх там американських громадян не представляє уряд США.

кремль традиційно використовує пмеф як інструмент конструювання альтернативної реальності країни, яка нібито «не ізольована» і де нібито іноземні делегації вишикувалися в чергу за російськими контрактами.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18188

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