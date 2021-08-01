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США оголосили про нові санкції проти Куби

США оголосили про нові санкції проти Куби

США запровадили санкції проти кубинської поліції та двох посадовців, яких вважають відповідальними за придушення протестів на острові.

Адміністрація США запровадила санкції проти кубинської поліції, а також її керівника та його заступника. Про це в п'ятницю, 30 липня, повідомило міністерство фінансів США.

У повідомленні йдеться, що поліція придушувала мирні протести на Кубі. Міністерство фінансів пообіцяло, що запровадить штрафні заходи проти кожної особи, яка підтримує "серйозні порушення прав людини кубинським режимом", цитує інформагенція dpa.

Минулого тижня американський уряд уже піддав санкціям одного з кубинських міністрів, а також підрозділ міністерства внутрішніх справ Куби, який вважають відповідальним за придушення протестів.

Нагадаємо, 11 липня на вулиці кубинських міст вийшли тисячі людей, протестуючи проти економічних проблем і відсутності свобод. Однією з причин протестів стала нестача лікарських засобів і продовольства. Економічні труднощі Куби пов'язані як із санкціями США, так і з пандемією коронавірусної інфекції, що вдарила по туризму - одній з головних статей доходу економіки країни. Влада Куби звинувачує Сполучені Штати в спробі спровокувати протести.

Источник: dw.com

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