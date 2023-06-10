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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,1 млрд
Про це йдеться (https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3422822/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/) на сайті Міноборони країни. До пакету, зокрема, увійшли:
● зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєкомплект до них;
● ракети до Patriot;
● боєприпаси калібру 105 і 203 мм;
● розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;
● боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням.
Джерело: https://t.me/spravdi/30151