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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,1 млрд

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,1 млрд

Про це йдеться (https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3422822/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/) на сайті Міноборони країни. До пакету, зокрема, увійшли:

● зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєкомплект до них;

● ракети до Patriot;

● боєприпаси калібру 105 і 203 мм;

● розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;

● боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням.

Джерело: https://t.me/spravdi/30151

Новости портала «Весь Харьков»

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