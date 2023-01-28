США оказывают давление на Турцию из-за российских самолетов

Речь идет об американских самолетах, летающих в российских авиакомпаниях. Это обстоятельство, как сообщает The Wall Street Journal, не нравится властям США. Введенная в прошлом году система экспортного контроля запрещает оказывать услуги дозаправки и снабжения запасными частями самолетов американского производства, которые летают в Россию и Беларусь. Нарушителям грозит потеря экспортных привилегий, штрафы и в самых тяжелых случаях – тюремное заключение, информирует Эксперт со ссылкой на haggin.az

В декабре в Турции с визитом была заместитель министра торговли США Теа Розман Кендлер, и она передала соответствующее пожелание турецкой стороне. С 1 ноября прошлого года действует запрет на полеты через турецкое воздушное пространство самолетов с двойной регистрацией

Любые самолеты, произведенные в Штатах или имеющие больше четверти американских деталей, должны для полетов в Россию или Беларусь получить соответствующую лицензию Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Понятно, что в нынешних условиях это практически запретительная норма.

Турция старается не раздражать своего главного союзника. Так, с 1 ноября прошлого года действует запрет на полеты через турецкое воздушное пространство самолетов с двойной регистрацией. Как известно, бермудские и ирландские авиационные органы, где были зарегистрированы около 700 российских самолетов, в марте 2022 года приостановили сертификаты их летной годности.

Российские компании провели сертификацию в отечественных авиационных органах, что запрещено международным правом. Большинство стран мира не рискуют его нарушать: так, Китай еще в мае запретил пролет российским самолетам с двойной регистрацией. В декабре к такому запрету присоединилась Иордания, что привело к проблемам у российских туристов, направлявшимся в Египет. Самолетам российских авиакомпаний приходится облетать такие страны, что сильно удлиняет маршруты и удорожает полеты.

Неприятности для тех, кто обслуживает американские самолеты, пусть даже и не имеющие проблем с регистрацией, усугубляют положение российской пассажирской авиации. У России нет своих дальнемагистральных самолетов, и она вынуждена пользоваться, как и весь остальной мир, «боингами» 777, 757 и 737 и «эйрбасами».

Американцы оказывают давление на Турцию, поскольку именно Стамбул является ключевым хабом, откуда россияне летят дальше в другие страны, прямое авиасообщение с которыми у России отсутствует. Это обстоятельство ослабляет влияние введенных против нее санкций.

Турция стала страной, которая в наибольшей мере выигрывает от российских санкций: именно через нее идет товарооборот, резко упавший на других направлениях, включая параллельный и «серый» импорт.

Так, за первые девять месяцев 2022 года объем товарооборота между Турцией и РФ вырос почти в два раза. Турецкие курорты – одно из немногих удовольствий, которые себе могут позволить россияне, отдыхающие за границей. Именно поэтому турецкая сторона с неохотой идет на ограничение авиасообщения с Россией.

Джерело: expert.in.ua

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