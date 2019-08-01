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США опасаются нападения России. Американцы будут сдерживать русских подлодками с мощным ядерным зарядом
Американские подводные лодки с ядерными зарядами малой мощности не способны полностью защитить страну от российской угрозы. Такое мнение высказал генерал Джон Хайтен.
Он пояснил, что этим зарядам требуется время, чтобы достичь цели. Поэтому Штатам необходимы «заряды, которые могут быстро нанести ответный удар в случае нападения России», считает Хайтен.
«Это будет сдерживать Россию. И я думаю, что уже сдерживает», — отметил он.
Отдел мониторинга Кавказ-Центр
Источник: kavkazcenter.com
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