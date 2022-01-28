США ответили России по «гарантиям безопасности»: главное из заявлений Блинкена

Ответ США на российские требования по «гарантиям безопасности» включает озабоченности США из-за действий России и предложения американской стороны, рассказал глава Госдепа Энтони Блинкен вечером 26 января.

По его словам, Вашингтон в ответе по гарантиям безопасности предложил «серьезный дипломатический путь». Блинкен отметил, что ответы были скоординированы с союзниками по НАТО и Украиной.

Главное, о чем заявил Блинкен:

— Ответ на предложения России не будет публиковаться. Он будет так же передан в Конгресс для озвучивания. (По сути, США дают возможность России выйти из ситуации с каким-никаким, а «лицом»).

— В Украину продолжатся поставки оружия.

— США рассматривают санкции против России касающиеся экспортного контроля. (Я так понимаю, что можно говорить об ограничениях экспорта энергоносителей).

— США помогут Украине в преодолении кризиса, создаваемого российской угрозой в экономике нашей страны.

— США не беспокоятся по поводу ответа России на их письменное уведомление. Вашингтон готов к любому ответу Москвы.

— США готовы к диалогу с Россией, но Россия должна понять, что у нее всего два пути: дипломатический и путь сдерживания.

— США всерьез рассматривают персональные санкции против Владимира Путина.

— Двери НАТО открыты для всех желающих.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»