США підтримають безпеку Швеції на час розгляду заявки на вступ до НАТО

США готові підтримати безпеку Швеції на час розгляду заявки країни на вступ до НАТО.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде після зустрічі із держсекретарем США, пише Reuters.

“Тепер я переконана, що ми маємо американські запевняння. Звісно, не конкретні безпекові гарантії, адже їх можна мати лише за умови повноправного членства у НАТО”, - сказала Лінде.

Водночас вона відмовилася розкрити деталі нових безпекових домовленостей із США.

“Це значить, що росія може бути певною, що у випадку проведення будь-яких негативних дій проти Швеції, чим вона погрожувала, США не залишать це без відповіді”, - зазначила міністр.

Як повідомлялося, нейтральна Швеція радикально змінила своє ставлення до колективної безпеки після російського вторгнення до України. Очікується, що країна подасть заявку на вступ до НАТО вже цього року, однак у Стокгольмі побоюються, що залишатимуться вразливими для росії поки завершиться офіційний процес вступу до Альянсу, на що може знадобитися до року.

Источник: ukrinform.ua

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