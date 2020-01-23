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США перебросят в Европу 200-тысячный военный контингент

США перебросят в Европу 200-тысячный военный контингент

Как я всегда и писал, стратегия Кремля, по степени своей дерзости и наглости может поспорить только с глупостью и недальновидностью. Ведь в 2014-м году, когда Россия вторглась в Украину, одним из оправданий этого вторжения было и то, что наша страна окончательно приняла бы западный вектор развития и непосредственно вхождение в ряды НАТО.

Но, каких на данном поприще добилась успехов Россия? Украина пока не в составе НАТО, да, но иностранные военные уже присутствует в нашей стране, а западный вектор как был, так и сохранен, за исключением оккупированных территорий. В свою очередь Россия ввергла свою экономику в пучину санкционного коллапса и вместо стабильного развития получила деградацию.

Но, главное даже не это, экономический упадок и статус страны-изгоя на мировой арене. Главное то, что НАТО, которым традиционно пугают жителей средней полосы РФ, до 2014 года слабело. Велось сокращение бюджетов, вооружений, техники, численности военнослужащих, а из Европы выводился американский контингент, который в 2013 году был минимальным за полвека. Но вторжение РФ в Украину все изменило и в 2020 году, похоже, будет достигнут апогей этих изменений.

Так, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, США перекинут в Европу военный контингент численностью 200 тысяч человек! Данная переброска сил и средств, произойдет в рамках масштабных учений “Защитник Европы-2020”.

Йенс Столтенберг не скрывает, данная переброска станет самой масштабной со времен окончания Холодной войны.

Собственно, стратегия, тактика, дальновидность? Нет, это не про Россию. Хотя, с другой стороны, хотели солдат НАТО у границ – получите. Ну и намекать на то, что после завершения учений, не все военнослужащие США покинут Европу, я даже не стану – это и так понятно.

Источник: sprotyv.info

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: армия, США

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