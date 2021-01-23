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США перебросили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

США перебросили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer

В Москве считают, что ситуация на границе России и НАТО «очень серьёзно напряжена» в связи с переброской в Норвегию сразу четырёх американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Российские источники предполагают, что американцы «попытаются создать провокацию в воздушном пространстве над Северным морским путём» либо же прикрывать американские военные корабли, если последние действительно выдвинутся к российским границам.

По предположению ряда российских экспертов, возможны несколько сценариев дальнейшего развития событий – все они довольно неблагоприятны для России:

- Перед авиагруппой США будет поставлена задача по преимущественному выполнению полётов над заданным районом с упором условного воздействия на главные военно-морские базы и объекты инфраструктуры флотов России с попутной отработкой взаимодействия с ВВС Швеции и Финляндии;

- Будет организовано развёртывание в Баренцевом море части своих ВМС США в лице, к примеру, постоянного оперативного соединения НР1 на Атлантике, усиленного боевыми кораблями ВМС Британии и США, чтобы проводимые мероприятия в Арктике выглядели как можно более масштабными;

В Москве полагают, что второй вариант развития событий является более вероятным, особенно после заявлений ВМС США о намерениях начать действовать в Арктике с целью обеспечения свободного судоходства по водам Северного морского пути.

В ответ на усиление военного присутствия американцев в регионе Арктики России направил один самолёт ДРЛО А-50, очевидно, чтобы напомнить о себе.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

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