США передали Военно-Морским Силам Украины патрульные катера береговой охраны класса «Island»

Во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи Военно-Морским Силам Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса «Island». Церемония состоялась на территории базы Береговой охраны США «Балтимор». Сертификаты о передаче техники в присутствии Главы государства подписали Вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер и Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Игорь Воронченко.

«Для меня большая честь быть здесь, в Балтиморе. В месте столетних традиций. В месте, где хранится морское могущество Соединенных Штатов. Это честь приветствовать мужчин и женщин, которые служат в Береговой охране США. Вы выполняете самую величественную миссию – защищаете границы Родины», - отметил Петр Порошенко.

«Этот день является еще одной вехой в развитии стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами», - подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что Правительство США, Президент Соединенных Штатов еще раз доказали свою твердую позицию касательно охраны международного права, поддержки свободолюбивых людей в их стремлении к миру, демократии и независимости.

«Первые две лодки класса «Island» станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», - особо подчеркнул Президент, отметив, что дополнит это сотрудничество и американская помощь в строительстве командного центра ВМС Украины в Очакове.

«Сегодняшнее событие ясно показывает, что стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами является оживленным и продуктивным», - отметил он.

По словам Главы государства, этот альянс уже глубоко укоренен в ежегодных учениях «Си Бриз», совместно организованных Украиной и США в Черном море, которые в этом июле состоялись в 18 раз с участием представителей вооруженных сил 17 стран.

Вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер отметил, что на протяжении последних двадцати лет Береговая охрана предоставила 520 активов 75 партнерам по программе Excess Defense Articles (EDA). «Программа обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество со всеми партнерами. Наши международные партнеры могут быстро улучшить морскую безопасность и обороноспособность. Эти передачи помогают обеспечить долгосрочное международное партнерство, обеспечивающее глобальную морскую безопасность», - отметил он.

Вице-адмирал Береговой охраны США также отметил: «Я уверен, что эти катера также прекрасно будут служить в руках ВМС Украины. В руках квалифицированных моряков, таких как береговые охранники США и украинские ВМС, катера класса «Island» доказали, что они разноплановые и эффективные единицы техники. Их команды хорошо себя показали в предотвращении контрабанды, реагировании на чрезвычайные ситуации, проведении оборонительных операций и спасении людей в морях».

Майкл Макалистер также рассказал, что в свое время служил командиром на одном из этих кораблей: «Береговая охрана очень любит эти корабли».

«Мне немного грустно смотреть как эти корабли покидают нашу службу, но мы гордимся, что они продолжают быть важным инструментом мировой морской безопасности. Мы с нетерпением ждем начала процесса передачи и работу с нашими украинскими партнерами для того, чтобы доставить эти замечательные катера, которые так хорошо послужили Соединенным Штатам», - сказал Вице-адмирал.

После торжественной церемонии Глава государства осмотрел один из скоростных катеров, которые переданы Украине.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»