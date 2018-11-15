Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:22
Просмотров: 88

США передали Украине оборудования на полмиллиона долларов

США передали Украине оборудования на полмиллиона долларов

США предоставили Украине новую помощь в виде специального оборудования и техники на полмиллиона долларов – как для военных, так и для спасателей, сообщает на своей странице в Twitter американское посольство в Украине.

"Украине в рамках Программы гуманитарного разминирования командование ВС США в Европе выделило оборудование и технику стоимостью около 550 тыс. долларов для Центра разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины и государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении.

США передали Украине оборудования на полмиллиона долларов

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, Украина

Читайте ещё:

Государственные учреждения "отапливают" улицу - эксперт по энергоэффективности (ТЕРМОСНИМКИ)
Сегодня 08:25    53
Украина получает больше природного газа благодаря изобретателям "Укргаздобычи"
Сегодня 06:55    115
Варфоломей выступил с обращением к украинскому народу накануне 85-й годовщины голодомора в Украине и заявил о предоставлении автокефалии украинской церкви
Сегодня 06:06    127
Пенсии для украинцев вырастут на 17%: в пенсионном фонде сообщили дату повышения выплат
14.11.2018 09:56    404
Почаївська Лавра: чи законно українська святиня передана в оренду Московському патріархату на понад 30 років
14.11.2018 09:41    188
ЦВК планує створити окремий підрозділ з питань кібербезпеки
14.11.2018 08:16    73
В Україні заборонять маршрутки без пасків безпеки на далеких перевезеннях
14.11.2018 07:07    85
Оновлений ПТРК “Корсар” отримав грецький тепловізор (ВІДЕО)
13.11.2018 09:44    125
У грудні в нас будуть робочі суботи і додаткові вихідні
13.11.2018 09:29    275
Житель Полтавы зарабатывает благодаря домашней солнечной станции до 50 тысяч гривен в год
13.11.2018 08:45    232
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 