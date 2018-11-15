США передали Украине оборудования на полмиллиона долларов

США предоставили Украине новую помощь в виде специального оборудования и техники на полмиллиона долларов – как для военных, так и для спасателей, сообщает на своей странице в Twitter американское посольство в Украине.

"Украине в рамках Программы гуманитарного разминирования командование ВС США в Европе выделило оборудование и технику стоимостью около 550 тыс. долларов для Центра разминирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины и государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info

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