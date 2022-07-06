Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 55

США планують "відверту розмову" з Китаєм про російське вторгнення в Україну

США планують відверту розмову з Китаєм про російське вторгнення в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен проведе відверту розмову про війну в Україні зі своїм китайським колегою під час саміту в Індонезії, присвяченому наслідкам російського вторгнення.

Джерело: Bloomberg, який цитує чиновників США, зокрема помічника держсекретаря США у справах економіки і бізнесу Раміна Толуї

Деталі: Блінкен вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, перш ніж поїхати до Таїланду.

Він зустрінеться з представником Китаю у суботу, це буде перша особиста зустріч між ними з жовтня на тлі загострення геополітичної напруги між США та Китаєм, який оголосив про "безмежну" дружбу з Росією безпосередньо перед вторгненням в Україну наприкінці лютого.

"У нас була низка переговорів на високому рівні з нашими китайськими колегами щодо того, чого ми очікуємо не лише від Китайської Народної Республіки, але й від усіх відповідальних членів міжнародного співтовариства щодо жорстокого вторгнення Росії в Україну", — сказав помічник секретаря США.

"Я думаю, це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу та висловити наші очікування від Китаю щодо України", — додав він.

Толуї зазначив, що Блінкен зосередить зусилля під час форуму G20, члени якої представляють близько 80% світового ВВП, щоб привернути увагу до вторгнення Росії та дієвої блокади експорту українського зерна під час світової продовольчої кризи.

"Країни G20 повинні притягнути Росію до відповідальності і підтримувати зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна", — сказав Толуї.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міністр оборони Британії розповів про початок навчань українських військових, анонсованих Джонсоном
Сегодня 09:32    15
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 06 липня 2022 року
Сегодня 08:59    71
Смішне російське "волонтерство"
Сегодня 08:47    77
лукашенко бреше: Україна не вивозить зерно через білорусь
Сегодня 08:25    73
Виробництво БПЛА PD-2 переносять в Польщу
Сегодня 08:15    98
Україна арештувала російських і білоруських активів на 33 млрд грн
Сегодня 07:57    79
Украинка получила престижную международную премию по математике
Сегодня 07:48    99
«Треба валити. 50 тисяч чи 80 – переїхати через кордон» - дружина радить ДНРівцю тікати з окупаційної армії. Перехоплення
Сегодня 07:39    102
путин, похоже, поджал хвост — начал отводить военную технику от границы с Финляндией
Сегодня 07:30    113
Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного поїзда з Донецької області
Сегодня 07:25    80
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 