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США поддержат вступление в НАТО Финляндии и Швеции — заявление

США поддержат вступление в НАТО Финляндии и Швеции — заявление

США поддержат Финляндию и Швецию в стремлении вступить в НАТО. По словам заместителя американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд, страны нужно оценивать по стандартам Альянса. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на брифинг Нуланд в Госдепартаменте.

«Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это», — сказала Нуланд.

Она добавила, что Швецию и Финляндию нужно оценивать по стандартам НАТО. При этом Нуланд уточнила, что эти страны стабильные и в них сформировалась устоявшаяся демократия.

«Поэтому этот разговор (о членстве в НАТО) будет несколько иным, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и т.д.», — уточнила представитель Госдепа.

Напомним, в своем новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Мари допустила возможность вступления страны в НАТО.

Вконце декабря прошлого года министр иностранных дел Швеции Анн Линде решительно отвергла требование России о том, чтобы НАТО не принимала новых членов.

Источник: sprotyv.info

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