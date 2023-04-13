Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:27
Просмотров: 36

США подписали контракт с Южной Кореей на закупку 500 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов

США подписали контракт с Южной Кореей на закупку 500 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов

(https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20230412/118792328/1?ref=main)

Это в пять раз больше, чем США закупили у Южной Кореи в прошлом году. И это половина от того, что США суммарно поставили Украине за весь прошлый год.

Согласно законодательству Южной Кореи, по которому запрещено поставлять летальное вооружение в воюющие страны, напрямую эти боеприпасы не смогут использоваться в Украине. Но за счёт этих снарядов американцы пополнят свои склады, взамен поставляя Украине боеприпасы собственного производства.

500 тысяч - это очень мощно, так что у Украины будет чем пострелять. И ведь это только Южная Корея, но там ещё Пакистан отправит (https://www.firstpost.com/world/amid-war-with-russia-ukraine-to-import-230-containers-of-defence-items-from-pakistan-in-april-12438882.html) Украине 230 контейнеров с неразглашённым вооружением в этом месяце (ранее Пакистан уже поставлял (https://www.dw.com/ru/pakistan-postavit-boepripasy-ukraine/a-64343787) артиллерийские боеприпасы, в том числе 155-миллиметровые). И ведь никакие сливы с "недовольством Южной Кореи из-за давления со стороны США" ничего не изменили.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/11392

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Война в Украине может перерасти в затяжную - Reuters
Сегодня 09:40    3
Туристический сезон отменяется: оккупационные власти Крыма закрыли пляжи для купания
Сегодня 09:15    58
В россии открывают охоту за «тайными» украинцами
Сегодня 09:04    76
Сьогодні виповнюється рік потоплення крейсеру "москва"
Сегодня 08:56    65
У Білорусі помітили ешелон із військовою технікою, знятою зі зберігання
Сегодня 08:54    77
Харківщина. 13 квітня
Сегодня 08:50    80
Аналітики підрахували скільки років потрібно жителям різних країн для того, щоб заробити мільйон доларів
Сегодня 08:43    88
Данілов про "формулу перемоги" України
Сегодня 08:32    101
Україна та Канада підписали угоду про мобільність молоді, яка полегшить подорожі та працевлаштування
Сегодня 08:21    121
ISW, 12 апреля
Сегодня 08:17    105
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 