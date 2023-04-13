США подписали контракт с Южной Кореей на закупку 500 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов

(https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20230412/118792328/1?ref=main)

Это в пять раз больше, чем США закупили у Южной Кореи в прошлом году. И это половина от того, что США суммарно поставили Украине за весь прошлый год.

Согласно законодательству Южной Кореи, по которому запрещено поставлять летальное вооружение в воюющие страны, напрямую эти боеприпасы не смогут использоваться в Украине. Но за счёт этих снарядов американцы пополнят свои склады, взамен поставляя Украине боеприпасы собственного производства.

500 тысяч - это очень мощно, так что у Украины будет чем пострелять. И ведь это только Южная Корея, но там ещё Пакистан отправит (https://www.firstpost.com/world/amid-war-with-russia-ukraine-to-import-230-containers-of-defence-items-from-pakistan-in-april-12438882.html) Украине 230 контейнеров с неразглашённым вооружением в этом месяце (ранее Пакистан уже поставлял (https://www.dw.com/ru/pakistan-postavit-boepripasy-ukraine/a-64343787) артиллерийские боеприпасы, в том числе 155-миллиметровые). И ведь никакие сливы с "недовольством Южной Кореи из-за давления со стороны США" ничего не изменили.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/11392

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