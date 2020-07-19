США погодили передачу Україні 16 патрульних катерів Марк VI та супутнє обладнання до них на загальну суму в 600 млн. дол.

Частина цього пакету буде надана Україні в якості безпекової допомоги США за відповідними американськими програмами. Інша частина може бути закуплена Урядом України у Сполучених Штатів в рамках програми «Міжнародні військові продажі» (FMS).

Сучасні та надшвидкісні катери «Марк VI» нададуть Україні унікальні можливості для захисту своєї територіальної цілісності, посилять спроможності ВМС ЗСУ щодо протидії сучасним та майбутнім викликам в районі Чорного та Азовського морів.

Щиро дякуємо американським партнерам за триваючу потужну безпекову допомогу, яка має на меті посилення оборонних спроможностей України. Така підтримка є ключовою у процесі реформ сектору безпеки і оборони України та ВТС, а також у наближенні ЗСУ до стандартів НАТО та розбудови війська, здатного ефективно протидіяти російській агресії.

Источник: usa.mfa.gov.ua

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